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Иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу

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Медики проанализируют антитела и антигены при помощи крови россиян.

Иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу. Об этом заявили "Известия" со ссылкой на сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи. Данную инфекцию включат в перечень всероссийского мониторинга коллективного иммунитета. 

Не исключено, что коронавирус станет чем-то обыденным, вроде кори, и мы будем прививаться от него

прокомментировали в НИИ

Новая система позволит контролировать уровень сопротивляемости пневмонии нового типа. С 2018 года программа в тестовом режиме работает в девяти субъектах РФ, включая Москву, СПб и Крым. Врачи возьмут у жителей разных регионов анализы крови и определят к ним антитела и антигены. Искусственный интеллект поможет рассчитать время и динамику распространения коронавируса. Проектом также занимаются в компании  Marketing Logic.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен.

Теги: здоровье, иммунитет, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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