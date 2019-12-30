Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

В ведомстве сообщили, что симптомы коронавируса часто напоминают грипп.

Роспотребнадзоре рассказали, коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам у пожилых людей, также как и у детей, ослабленный иммунитет. В связи с этим молодое и старшее поколение наиболее подвержены заражению. В ведомстве сообщили, что симптомы коронавируса часто напоминают грипп. При первых симптомах гражданам рекомендую обратиться к врачу.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали чаще мыть руки, не трогать лицо, пользоваться антисептическими средствами, следить за чистотой смартфонов.

Ранее: Число зараженных коронавирусом выросло до почти 12 тысяч.