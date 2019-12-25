В комздраве объяснили, зачем госпитализировать вернувшихся из Китая петербуржцев

В группе риска петербуржцы из Китая с признаками ОРВИ.

По информации "Петербургского дневника", госпитализируют жителей Петербурга, прилетевших из Китая с признаками ОРВИ. Инкубационный период длится до двух недель.

"Особенность коронавируса в том, что в это время может не быть никаких симптомов, но человек заражает окружающих", — рассказали в комитете по здравоохранению. Также в комитете подтвердили информацию о поквартирном обходе. Это делается для того, чтобы не допустить распространения опасного заболевания.

Напомним, что в НИИ считают, что коронавирус скоро завезут в Россию.

Ранее мы писали, что генконсульство Китая провело семинар о борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

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