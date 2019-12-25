В мессенджере WhatsApp появилась функция "Прочитать позднее"

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, позволит помечать важные сообщения флажком "Прочитать позднее". Функция будет полезна тем, кто получает большой поток сообщений.
Любой чат можно пометить флажком "Прочитать позднее", что позволит вернуться к нему в любое удобное время.
Сам чат при этом остается видимым и забыть о нем будет невозможно. Данная функция уже появилась в бета-версии приложения для iOS. Когда появится стабильная версия, в том числе для Android, пока что не известно.
Ранее были перечислены способы стать невидимым для пользователей в WhatsApp.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все