В матче чемпиона Медиалиги 2Drots состоялась массовая драка

Киргизским спортсменам было засчитано техническое поражение.

В матче чемпиона Медиалиги состоялась массовая драка. Во время матча третьего тура, организованного в казахстанском городе Астане, подрались сспортсмены-любители из российской команды 2Drots и киргизской команды Top Team. Инцидент попал на записи с камер мобильных устройств зрителей. Они пояснили, что изначально на 67-минуте матча началась небольшая потасовка, которая позже увеличилась до массовой бойни. По результатам противостояния судья показал несколько красных карточек футболистам. После этого игроки Top Team отказались от продолжения матча, а клубу было засчитано техническое поражение. Напомним, что в текущем сезоне 2Drots принимал участие в Кубке России по футболу. Команда смогла дйти до 1/128 финала турнира, после чего уступила ивановскому "Текстильщику" (смо счетом 1:1, 3:5 по итогам пенальти).

В Дохе "Зенит" обошел катарский клуб "Лусаил-Сити" со счетом 3:0.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт