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В Дохе "Зенит" обошел катарский клуб "Лусаил-Сити" со счетом 3:0
Сегодня, 13:33
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В Дохе "Зенит" обошел катарский клуб "Лусаил-Сити" со счетом 3:0

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Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой.

В субботу, 28 января, в Дохе на стадионе "Аспир-Центр" петербургский клуб сыграл в футбол с  катарским "Лусаил-Сити". Матч закончился счетом 3:0 в пользу ФК "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. 

Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой. Также в ворота противника отправили мячи нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Данила Козлов. 

Напомним, что "Зенит" находится на тренировочных сборах в Катаре. Игра  с "Лусаил-Сити" стала для спортсменов из Северной столицы второй в рамках подготовки ко второй части РПЛ. 

Ранее на Piter.tv: Дуглас Сантос назвал инициатора драки в матче сине-бело-голубых со "Спартаком".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, катар, клуб лусаил-сити, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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