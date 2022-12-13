В Дохе "Зенит" обошел катарский клуб "Лусаил-Сити" со счетом 3:0

Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой.

В субботу, 28 января, в Дохе на стадионе "Аспир-Центр" петербургский клуб сыграл в футбол с катарским "Лусаил-Сити". Матч закончился счетом 3:0 в пользу ФК "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой. Также в ворота противника отправили мячи нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Данила Козлов.

Напомним, что "Зенит" находится на тренировочных сборах в Катаре. Игра с "Лусаил-Сити" стала для спортсменов из Северной столицы второй в рамках подготовки ко второй части РПЛ.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"