Дуглас Сантос назвал инициатора драки в матче сине-бело-голубых со "Спартаком"

По мнению игрока "Зенита", ссора началась из-за нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, кто стал зачинщиком драки сине-бело-голубых со "Спартаком". По словам футболиста, инициатором конфликта стал Квинси Промес. Об этом сообщили на портале "Спорт-Экспресс".

Как рассказал игрок петербургского клуба, Промес в день матча был очень злым. Он оскорблял Родригао и Барриоса.Во время игры он несколько раз пытался поссориться с футболистами "Зенита". Поэтому между командами и произошла драка.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"