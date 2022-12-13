Фанаты с флагом Украины оскорбили российского теннисиста на Australian Open

Андрею Рублеву пришлось обратиться к арбитру.

Фанаты с национальным флагом Украины оскорбили российского теннисиста Андрея Рублева во время второго круга на международном теннисном турнире Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), который является первым в сезоне мероприятием серии Большого шлема. На данной встрече спортсмен играл против финского представителя Эмиля Руусувуори. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Во втором сете Рублев обратился к судье на вышке из-за оскорблений в свой адрес со стороны зрителей. Они также показывали украинский флаг. Арбитр предложил Андрею Рублеву вмешаться, однако россиянин заявил о том, что конкретно флаг иностранного государства его не беспокоит.

Нет, нет. Все в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова. Андрей Рублев, теннисист

Напомним, что также в понедельник зрители вывесили российский флаг на матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Этот инцидент вызвал недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились на корте к охране и правоохранительным органам.

Рублев вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт