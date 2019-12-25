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В массовом ДТП на КАД погибла женщина за рублём Opel
Сегодня, 9:52
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В массовом ДТП на КАД погибла женщина за рублём Opel

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Водителя сбили после того, как она вышла из машины.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на 26-м км внутреннего кольца КАД во вторник, 19 июля. Как выяснилось, авария оказалась смертельной – во время столкновения погибла женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

По данным свидетелей, водитель вышла на трассу из желтого Opel, предварительно включив аварийные сигналы. Во время обхода автомобиля в него предположительно врезалась Mazda чёрного цвета. Еще 2 авто попытались совершить маневры для избежания столкновения, но улетели в отбойник. 

На место ДТП прибыли медики. Они вскоре констатировали смерть женщины. 

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка сбила школьницу на трассе в Ленобласти.

Фото: Мегаполис

Теги: дтп, кад, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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