В массовом ДТП на КАД погибла женщина за рублём Opel

Водителя сбили после того, как она вышла из машины.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на 26-м км внутреннего кольца КАД во вторник, 19 июля. Как выяснилось, авария оказалась смертельной – во время столкновения погибла женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным свидетелей, водитель вышла на трассу из желтого Opel, предварительно включив аварийные сигналы. Во время обхода автомобиля в него предположительно врезалась Mazda чёрного цвета. Еще 2 авто попытались совершить маневры для избежания столкновения, но улетели в отбойник.

На место ДТП прибыли медики. Они вскоре констатировали смерть женщины.

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Фото: Мегаполис