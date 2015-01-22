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Пенсионерка сбила школьницу на трассе в Ленобласти
Сегодня, 10:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка сбила школьницу на трассе в Ленобласти

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В результате ДТП ребёнка в состоянии средней степени тяжести поместили в больницу.

Пожилая петербурженка сбила пятиклассницу в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла на 7-м километре дороги Осиновая Роща – Магистральная. Женщина, находясь за рулем кроссовера Hyundai Creta наехала на ребенка, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребёнка в состоянии средней степени тяжести поместили в больницу. За этот год 70-летняя автоледи привлекалась три раза к административной ответственности за нарушения ПДД.

Накануне пенсионер за рулём Skoda погиб в ДТП на "Нарве".

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионерка, школьница
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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