Пенсионер за рулём Skoda погиб в ДТП на "Нарве"

В понедельник, 18 июля, в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием иномарки Skoda Fabia и грузовика Mitsubishi Canter. Травмы, несовместимые с жизнью, получил пожилой водитель легкового автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.
Авария случилась на 85-ом км трассы "Нарва". Во время захода 73-летнего мужчины за рулём Skoda на обгон произошло лобовое столкновение с большегрузом. Затем автомобиль задел проезжающую мимо Kia Sorento и врезался в дерево.
Обстоятельства произошедшего уточняются, ведётся проверка.
Ранее мы сообщили о том, что водителя доставили в больницу после ДТП на Новоприозерском шоссе.
Фото: 47news
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