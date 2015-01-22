Пенсионер за рулём Skoda погиб в ДТП на "Нарве"

73-летний водитель пошёл на обгон, что привело к лобовому столкновению с грузовиком.

В понедельник, 18 июля, в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием иномарки Skoda Fabia и грузовика Mitsubishi Canter. Травмы, несовместимые с жизнью, получил пожилой водитель легкового автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на 85-ом км трассы "Нарва". Во время захода 73-летнего мужчины за рулём Skoda на обгон произошло лобовое столкновение с большегрузом. Затем автомобиль задел проезжающую мимо Kia Sorento и врезался в дерево.

Обстоятельства произошедшего уточняются, ведётся проверка.

Ранее мы сообщили о том, что водителя доставили в больницу после ДТП на Новоприозерском шоссе.

Фото: 47news