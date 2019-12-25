Водителя доставили в больницу после ДТП на Новоприозерском шоссе

Иномарка перевернулась несколько раз и оказалась в кювете,

Ночью на вторник, 19 июля, на Новоприозерском шоссе иномарка по неизвестной причине съехала в кювет. С места аварии госпитализировали водителя. Об этом сообщила ОУ Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское сельское поселение".

По предварительным данным, примерно в 0:43 машина сошла с проезжей части и несколько раз перевернулась. К месту ДТП выдвинулась бригада спасателей.

В больницу был доставлен мужчина 1985 года рождения. Он не потерял сознание, но получил несколько травм.

Ранее мы сообщили о том, что Audi Q5 сгорел дотла на Полюстровском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское