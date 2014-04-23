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Audi Q5 сгорел дотла на Полюстровском проспекте

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Пятеро пожарных оперативно прибыли на место происшествия, однако авто спасти не удалось.

В понедельник, 18 июля, сотрудники  ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре. На Полюстровском проспекте в  Выборгском районе вспыхнул припаркованный Audi Q5. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

На место происшествия оперативно выдвинулись пятеро спасателей и 1 единица техники. Пожарные ликвидировали огонь в 13:29, однако премиальное авто сохранить не удалось. Салон выгорел дотла. 

Судя по информации очевидцев в социальных сетях, причиной пожара стало возгорание началось с моторного отсека.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артур Альбрант)

Теги: audi, пожар, полюстровский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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