Audi Q5 сгорел дотла на Полюстровском проспекте

В понедельник, 18 июля, сотрудники ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре. На Полюстровском проспекте в Выборгском районе вспыхнул припаркованный Audi Q5. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На место происшествия оперативно выдвинулись пятеро спасателей и 1 единица техники. Пожарные ликвидировали огонь в 13:29, однако премиальное авто сохранить не удалось. Салон выгорел дотла.
Судя по информации очевидцев в социальных сетях, причиной пожара стало возгорание началось с моторного отсека.
Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей.
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