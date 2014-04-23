Audi Q5 сгорел дотла на Полюстровском проспекте

Пятеро пожарных оперативно прибыли на место происшествия, однако авто спасти не удалось.

В понедельник, 18 июля, сотрудники ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре. На Полюстровском проспекте в Выборгском районе вспыхнул припаркованный Audi Q5. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия оперативно выдвинулись пятеро спасателей и 1 единица техники. Пожарные ликвидировали огонь в 13:29, однако премиальное авто сохранить не удалось. Салон выгорел дотла.

Судя по информации очевидцев в социальных сетях, причиной пожара стало возгорание началось с моторного отсека.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артур Альбрант)