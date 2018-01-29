Массовое смертельное ДТП произошло на КАД в Петербурге

В аварии погиб один человек.

Во вторник вечером, 19 июля, на КАД произошла массовая смертельная авария. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что по предварительной информации, на 25-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре попутных автомобиля. В аварии погиб один человек. На месте происшествия работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее в Петербурге условный срок получил организатор дорожного картеля. Сумма контрактов превысила 92 млн рублей. Остальных участников картельного сговора освободили от уголовной ответственности за признание вины и содействие расследованию.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб