В Петербурге условный срок получил организатор дорожного картеля

Сумма контрактов превысила 92 млн рублей. Остальных участников картельного сговора освободили от уголовной ответственности за признание вины и содействие расследованию.

Зеленогорский суд Петербурга назначил наказание генеральному директору ООО "Строй Сервис" за организацию картельного сговора. Об этом 19 июля сообщается на сайте ФАС России.

Антимонопольщики написали, что в 2020 году Санкт-Петербургское УФАС России выявило картель между ООО "Строй Сервис", ООО "ОблСпецТранс" и индивидуальным предпринимателем на торгах на право заключения договоров по содержанию и благоустройству дорог в Петербурге.

Сумма контрактов превысила 92 млн рублей. Материалы дела направили в СК, который в своб очередь возбудил уголовное дело по статье "ограничение конкуренции". После этого дело передали в суд.

В результате гендиректору "Строй Сервиса" назначили 1,5 года условно с двухлетним испытательным сроком и штраф. Остальных участников картельного сговора освободили от уголовной ответственности за признание вины и содействие расследованию.

Ранее прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты по продаже дипломов. Как напомнили в прокуратуре, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями.

Фото: Piter.tv

