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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты по продаже дипломов
Сегодня, 10:44
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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты по продаже дипломов

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Как напомнили в прокуратуре, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями.

Прокуратура Кировского района Петербурга обнаружила сайт, на котором предлагалось приобрести поддельные дипломы государственного образца высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями. Также запрещено распространять информацию подобного рода.

Прокурор Кировского района направил в суд исковые заявления о признании сведений на этом сайте запрещенными к распространению.

Ранее в Петербурге раскрыли картель в сфере образования.

Фото: Piter.tv

Теги: диплом, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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