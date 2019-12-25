Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты по продаже дипломов

Как напомнили в прокуратуре, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями.

Прокуратура Кировского района Петербурга обнаружила сайт, на котором предлагалось приобрести поддельные дипломы государственного образца высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями. Также запрещено распространять информацию подобного рода.

Прокурор Кировского района направил в суд исковые заявления о признании сведений на этом сайте запрещенными к распространению.

Ранее в Петербурге раскрыли картель в сфере образования.

Фото: Piter.tv