В Петербурге раскрыли картель в сфере образования

Прокуроры подозревают в картельном сговоре нескольких участников электронных торгов.

Во время проверки школ в Приморском районе Петербурга выяснилось, что национальный проект "Образование" был реализован с нарушением. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокуроры подозревают в картельном сговоре нескольких участников электронных торгов: ООО "Монитор компани", ИП Атентьева О.В., ИП Франка С. А. Возбудили несколько административных правонарушений по статье о заключении хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения. Петербургская УФАС рассмотрела и вынесла несколько штрафов.

Кроме этого, прокуратура внесла три представления об устранении нарушений закона. Их рассмотрели и удовлетворили. К дисциплинарной ответственности привлекли шестерых.

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Фото: Piter.tv

