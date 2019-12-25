Ксения Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

В минуте от ее отеля картель застрелил бывшего агента.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак на майских праздниках улетела на отдых в Мексику. Накануне она вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, сообщив им шокирующую новость. По словам телеведущей, она едва не попала в перестрелку.

Как рассказала Собчак, в минуте от ее отеля картель застрелил бывшего агента. В этот момент телеведущая смогла в полной мере оценить колорит страны, в которой находится.

"Чуть не попали в перестрелку – паника, полиция, машины не пускают, хорошо что свидетелями не загребли – и то спасибо. Жизнь бурлит. Мексика, одним словом ", - написала Ксения (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

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Фото: Instagram / xenia_sobchak