За март в Петербурге появился 151 новый дом, храм и спортивная площадка

В Смольном чиновники отчитались о проделанной работе за март: построено 151 домов, спортивный центр и храм.

В Комитете по строительству отчитались о построенных домах за прошлый месяц. Лидером по сданным объектам стал Василеостровский район. Там рабочие возвели около 30 тысяч квадратных метров жилых помещений. На каждое здание приходится примерно по 660 квартир. Преимущество перед другими районами принес долгострой "Капитан Немо", которым занялась группа компаний "Лидер Групп".

Второе место получил Пушкинский район, на третьем - расположился Курортный. За март 2018 года также открылись 28 новых объектов социальной инфраструктуры. Среди них: спортивные тренировочные площадки в Петродворцовской районе и храм Тихвинской Божьей Матери в Калининском районе.

Напомним, что на Петергофском шоссе появится свой "Прованс" стоимостью в 16 млрд рублей.

Фото: Piter.tv