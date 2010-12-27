На Петергофском шоссе появится свой "Прованс" стоимостью в 16 млрд рублей

Петербургские предприниматели выкупили землю под Петергофом, чтобы построить элитные дома.

На Петергофском шоссе появится жилой городок стоимостью в 16 миллиардов рублей. Застройкой земельного участка в 41 га займется компания Navis Development Group, которой управляют петербургские браться Львовичи. По сведениям от пресс-службы организации, на территории будут возведены малоэтажные дома.

Представители проекта уже выбрали названия жилого квартала - "Прованс". Предполагается, что там будут апартаменты комфорт-класса. На данный момент вложенные инвестиции в строительство зданий малоэтажного формата являются крупнейшими за последние пять лет в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее пространство находилось в собственности группы физических лиц. По непроверенным данным, сумма сделки составила около 3,4-3,8 миллиардов рублей.

Напомним, что Смольный выселяет "Дом кино" из здания на Караванной улицы, 12.

Фото: Piter.tv