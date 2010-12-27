Смольный выселяет "Дом кино" из здания на Караванной

Правительство выиграло иск по делу о незаконной перепланировке здания, поэтому выселяет арендаторов "Дома кино".

Суд рассмотрел иск Комитета имущественных отношений против Союза Кинематографистов. Законное требование истца основано на том, что арендатор здания устроил самовольную перепланировку в здании по Караванной улице, 12. В результате КИО потребовал возмещение 791 тысячи рублей и незамедлительном расторжении договора. Ведомство Смольного выиграло дело о выселении кинотеатра "Дом Кино" из занимаемого помещения.

Глава петербургского Союза кинематографистов Сергей Снежкин отказался комментировать данную ситуацию. Однако, несмотря на постановление суда, решение еще не вступило с силу. Представители пресс-службы Комитета уточнили, что вопрос все еще можно урегулировать мирным путем, если арендатор направит официальный запрос.

