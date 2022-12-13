В марте откроется специальная полоса для трамваев на мосту Александра Невского

Она стала необходима из-за ремонта станции метро "Ладожская".

К 1 марта откроется специальная полоса для трамваев на мосту Александра Невского. Она стала необходима из-за ремонта станции метро "Ладожская". Во вторник, 14 февраля, подвели итоги аукциона Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. Победителем стало ООО "Лайндор". Эта организация проведет работы.

Напомним, что станция метро "Ладожская" закроется 4 марта на капитальный ремонт. Работы будут длиться 11 месяцев. Специалисты восстановят гидроизоляцию наклонного хода и заменят водоотводящие зонты. Также обновление ждет эскалаторы, внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие.

На автобусные маршруты №30, 131, 271, 169, 77, 92 и 222 выйдут новые автобусы. Также усилят движение трамвая №39. Запустят два дополнительных автобуса 24М и 27М. Временные трассы пройдут от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, а затем – по маршрутам автобусов № 24 и № 27 до станций "Хасанская улица" и "Белорусская улица".

Новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта. Он довезет пассажиров от метро "Ладожская" до Площади Александра Невского. Для трамваев выделят полосу на мосту Александра Невского. А для безрельсового транспорта ее подготовят на Заневском проспекте.

Ранее стало известно, что Смольный может закрыть станцию метро "Пионерская". В комитете по транспорту заявляют, что таких планов и нет.

Фото: Piter.tv