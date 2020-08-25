Заведения не хотя видеть "русских свиней".

В магазинах на Украине появились наклейки против русских. Об этом сообщил на собственной странице во "Вконтакте" глава Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко. По словам местного жителя, оскорбительные наклейки стали размещаться на некоторых магазинах в Черновцах. По мнению украинца, это говорит о дискриминации русского населения и русскоязычных граждан.

В магазинах появились наклейки в виде свиньи, раскрашенной под цвета российского флага на фоне запрещающего дорожного знака. Перевожу на более доступный язык: "россияне – это свиньи, которым вход запрещен!" Вот что эта картинка означает. Алексей Журавко, политик

При этом на наклейке нет слов "Россия", "россиянин" или "русский", так как в 2016 году городской совет запретил использовать данные термины и производные от них в вывесках. По словам Журавко, такие наклейки используются и в других украинских городах. Ситуацию он охарактеризовал как "новый апартеид".

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Фото: Вконтакте/Алексей Журавко

