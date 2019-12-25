Двери петербургского метрополитена "просят" пассажиров использовать маски

Кроме того, безмасочников на входе останавливают сотрудники метрополитена.

В метрополитене Петербурга придумали еще один способ напоминания пассажирам об обязательности ношения средств индивидуальной защиты. На входных дверях в наземный вестибюль появились наклейки со словами:"Вход без маски запрещен!". На это обратил внимание корреспондент Piter.TV.

Также о масках пассажирам на каждой станции напоминает машинист по громкой связи. Напомним, что в общественном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Штраф за нарушение составляет до 4 тыс. рублей.

Ранее пресс-служба комитета по транспорту Петербурга сообщила, что в метрополитене в день в среднем фиксируют 1,81 млн поездок.

Фото: Piter. TV