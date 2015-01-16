Пассажиропоток общественного транспорта Петербурга приблизился к доковидным показателям

Лидером по пассажиропотоку стал наземный транспорт.

Летом 2021-го года среднесуточный пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга вернулся к допандемийным временам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

По сравнению с 2020-м годом пассажиропоток вырос на 202%. Большой популярностью пользуется наземный транспорт. Метрополитен Петербурга перевозит в среднем в сутки 1,81 млн пассажиров. В прошлом году этот показатель составлял 820 тыс. человек.

Автобусами, троллейбусами и трамваями ежедневно пользуются около 1,92 пассажиров.

Напоминаем, что в общественном транспорте обязательно использовать маску. Контролю за соблюдением антикоронавирусной меры усилили.

Фото: Piter.TV