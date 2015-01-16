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Пассажиропоток общественного транспорта Петербурга приблизился к доковидным показателям
Сегодня, 16:11
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Пассажиропоток общественного транспорта Петербурга приблизился к доковидным показателям

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Лидером по пассажиропотоку стал наземный транспорт.

Летом 2021-го года среднесуточный пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга вернулся к допандемийным временам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

По сравнению с 2020-м годом пассажиропоток вырос на 202%. Большой популярностью пользуется наземный транспорт. Метрополитен Петербурга перевозит в среднем в сутки 1,81 млн пассажиров. В прошлом году этот показатель составлял 820 тыс. человек. 

Автобусами, троллейбусами и трамваями ежедневно пользуются около 1,92 пассажиров. 

Напоминаем, что в общественном транспорте обязательно использовать маску. Контролю за соблюдением антикоронавирусной меры усилили. 

Фото: Piter.TV

Теги: общественный транспорт, пассажиропоток
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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