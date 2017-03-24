В петербургском метро ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

В отношении нарушителей составляют протоколы.

В метрополитене Петербурга стали тщательнее следить за соблюдением масочного режима. На это обратил внимание корреспондент Piter.TV.

При входе в вестибюль сотрудники метрополитена просят пассажиров использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, об этом, как минимум на "оранжевой" линии, также напоминает машинист по громкой связи.

Напомним, что ранее Смольный анонсировал новые ограничительные меры. Маски надо носить и на открытом воздухе при участии в массовых мероприятиях. За 3 дня в метро и наземном транспорте составили около 100 актов за отсутствие у пассажиров масок.

Фото: Piter.TV