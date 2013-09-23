На Украине рассказали о планах депортировать россиян из Крыма

Алексей Резник выступает за выдворение россиян, приехавших в регион после 2014 года.

В Киеве рассказали о планах депортировать россиян из Крыма. Об этом в интервью местному телеканалу "Украина 24" сообщил вице-премьер страны Алексей Резник. По словам чиновника, это произойдет после того, как Украина восстановит контроль над полуостровом. Специалист уточнил, что говорит о тех, кто поселился в регионе после 2014 года. Таких граждан РФ на территории насчитывается порядка 500 тысяч человек.

Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории. Алексей Резник, вице-премьер Украины

Чиновник заметил, что по поводу вопросу выдворения россиян из Крыма в Киеве есть несколько точек зрения. Лично Резник видит в этом необходимость. Ранее о подобных прогнозах говорил журналист Дмитрий Гордон. Он счел неразумным покупать недвижимость в регионе, так как потом ее у нынешних владельцев заберут.

Фото и видео: YouTube / Україна 24