Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма

Украинский журналист считает, что покупка недвижимости россиянами на полуострове незаконна.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил, что после "возвращения" Киевом полуострова, на которое надеются власти, в регионе выдворят россиян, переехавших туда с материковой части страны. Эксперт уверен, что Украина "все заберет назад". Таким образом он прокомментировал информацию о том, что граждане РФ скупают на территории Крыма недвижимость. Гордон считает, что сделки проводятся незаконно. При этом гость шоу отметил, что ему очень жаль крымчан, которые пострадали от недавнего наводнения.

Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Напомним, что в марте 2021 года аналогичное заявление сделал вице-премьер Украины, а также по совместительству министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Чиновник уведомил общественность о том, что Москва "завезла" в регион порядка 500 своих сограждан для того, чтобы местное население оказалось "размыто".

Гордон назвал бывшего президента Порошенко и Путина участниками "одной банды".

Видео: YouTube / Україна 24