Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО. В эфире местного телеканала "Украина 24" Алексей Резников заявил о том, что для начала Киеву придется стать равным партнером Североатлантического альянса.
Не имеет значения - завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО - мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен.
Алексей Резник, вице-премьер Украины
Напомним, что в декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законодательство. В двух документах депутаты отказались от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламентарии приняли правки в Конституцию, в которых говорилось о политическом курсе на вступление в Евросоюз и НАТО. Киев признан шестой страной, которая получила статус партнера военного альянса с расширенными возможностями.
Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.
Видео: YouTube / Україна 24
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