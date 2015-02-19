Алексей Резник объяснил, какому требованию должен соответствовать Киев.

Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО. В эфире местного телеканала "Украина 24" Алексей Резников заявил о том, что для начала Киеву придется стать равным партнером Североатлантического альянса.

Не имеет значения - завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО - мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен. Алексей Резник, вице-премьер Украины

Напомним, что в декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законодательство. В двух документах депутаты отказались от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламентарии приняли правки в Конституцию, в которых говорилось о политическом курсе на вступление в Евросоюз и НАТО. Киев признан шестой страной, которая получила статус партнера военного альянса с расширенными возможностями.

Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.

Видео: YouTube / Україна 24