Монумент убрали с Соборной площади ради размещения в "парке тоталитаризма".

На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу. Инцидент на этот раз зафиксирован на территории города Черновцы. По информации от местного совета, в районе планируется создать "парк тоталитаризма", в котором будет размещен снесенный советский объект.

Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место. пост городского совета

Напомним, что решение о сносе памятника украинские чиновники приняли после голосования, во время которого большинство политиков выступило за демонтаж монумента. Часть депутатов попросили сформировать условный парк тоталитаризма или нацизма, в котором можно было бы разместить этот монумент. Над архитектурным решением работают сотрудники из департамента урбанистики и Минкульта.

СК отреагировал на спешный снос дома Шагина.

Фото и видео: страница городского совета Черновцов в социальных сетях