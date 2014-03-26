В мае закрыли последнее "коммерческое" МРЭО в Петербурге

12 мая в Выборгском районе на улице Прокофьева МРЭО ГИБДД №1 начало свою работу в новом здании.

В среду, 11 мая, в Петербурге закрыли последнее коммерческое МРЭО, которое переехало на новый адрес. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В пресс-службе добавили, что 12 мая в Выборгском районе на улице Прокофьева МРЭО ГИБДД №1 начало свою работу в новом здании, переехав с Верхнего переулка, дом 5. Отмечается, что первые МРЭО появились в 90-х годах прошлого века и стали петербургской особенностью в предоставлении государственных услуг населению по линии ГИБДД. Жители, которые записались на прием в МРЭО, могут записаться в другие МРЭО города. В случае ранее оплаченной государственной пошлины, повторная оплата не потребуется.

Ранее мы писали, что в Москве поймали мужчину, который обманул 86-летнию пенсионерку из Купчино. Спустя два дня задержали 23-летнего злоумышленника.

Фото: Piter.tv

