Бывшее здание МРЭО на Кондратьевском снесли. Что будет на его месте?

В районной администрации успокоили жителей: жилого дома, который занял бы весь участок, не будет.

На Кондратьевском проспекте, 30А, снесли заброшенную двухэтажную постройку, в которой когда-то располагалось МРЭО. Жителей Калининского района волнует, что появится на ее месте. Петербуржцы переживают, что на территории построят очередную высотку. Опасения небеспочвенные: на противоположной стороне проспекта уже возводят бизнес-центр вплотную к жилому дому.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе районной администрации, на участке не предполагается жилая застройка. Работы по сносу провело ООО "КапСтрой-СПб". Постройка была в аварийном состоянии, периодически там собирались люди без определенного места жительства, что представляло "потенциальную террористическую угрозу".

Если на месте и будет построено новое здание, то оно будет относиться к категории "общественной застройки".

Жилого дома не будет. Должны сохранить зеленую зону и, может быть, построить что-то маленькое. Например, магазинчик. пресс-служба Калининского района.

Также в районных группах появляются сообщения о стройке у дома №17Б. Некоторые пользователи утверждают, что дом аварийный, но его не расселяют.

Как выяснилось, в 1980-х годах дом могли признать аварийным, однако в 1990-х годах в нем провели капитальный ремонт. Таким образом, у дома нет статуса аварийности. Более того, в Калининском районе, по официальной информации, не осталось ни одного нерасселенного аварийного дома. По словам пресс-службы районной администрации, в доме живет около 150 человек, а жалобы поступают только от одного — жительницы третьего подъезда, самого ближайшего к стройке. Она считает, что жильцов должны расселить, хотя оснований на это нет.

Корреспондент Piter.TV побывал на месте и оценил состояние здания. При поверхностном изучении фасадов и подъездов серьезных трещин, протечек и т.п. не было замечено, хотя шероховатости есть.

По соседству с домом 17Б строится бизнес-центр, до окончания работ осталось еще около двух лет. Новое здание будет восьмиэтажным. В администрации подчеркнули, что они не имеют никакого отношения к строительству. Разрешение выдает Госстройнадзор.

Видео: ВКонтакте / Калининский район #Бакан, Александр Виноградов