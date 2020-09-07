  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве поймали мужчину, который обманул 86-летнию пенсионерку из Купчино
Сегодня, 12:30
61
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Москве поймали мужчину, который обманул 86-летнию пенсионерку из Купчино

0 0

. Спустя два дня задержали 23-летнего злоумышленника. 

На Павелецкой площади в Москве задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в Главке. 

Во Фрунзенском районе Петербурга 10 мая в полицию обратилась 86-летняя жительница Софийской улицы. Она рассказала, что на домашний телефон ей позвонила женщина и представилась женой внука. Злоумышленника заявила, что попала в ДТП и ей необходима срочная дорогостоящая операция. В тот же день пенсионерка отдала пришедшему в квартиру неизвестному 300 тыс. рублей. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. Спустя два дня задержали 23-летнего злоумышленника. 

Ранее мы сообщали, что голый водитель под наркотиками ударил полицейского в Приморском районе. На улице Серебрякова у дома 13 днем Peugeot врезался в Mitsubishi.

Фото: Piter.tv
 

Теги: злоумышленник, мошенничество, мужчина, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии