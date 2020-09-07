В Москве поймали мужчину, который обманул 86-летнию пенсионерку из Купчино

. Спустя два дня задержали 23-летнего злоумышленника.

На Павелецкой площади в Москве задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в Главке.

Во Фрунзенском районе Петербурга 10 мая в полицию обратилась 86-летняя жительница Софийской улицы. Она рассказала, что на домашний телефон ей позвонила женщина и представилась женой внука. Злоумышленника заявила, что попала в ДТП и ей необходима срочная дорогостоящая операция. В тот же день пенсионерка отдала пришедшему в квартиру неизвестному 300 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. Спустя два дня задержали 23-летнего злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что голый водитель под наркотиками ударил полицейского в Приморском районе. На улице Серебрякова у дома 13 днем Peugeot врезался в Mitsubishi.

Фото: Piter.tv

