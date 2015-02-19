Голый водитель под наркотиками ударил полицейского в Приморском районе

На улице Серебрякова у дома 13 днем Peugeot врезался в Mitsubishi.

Накануне, 13 мая, полуголый водитель устроил аварию, а после подрался с полицейским. Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга, сообщают в группе "Дорожный инспектор" в "Вконтакте".

На улице Серебрякова у дома 13 днем Peugeot врезался в Mitsubishi. На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя Peugeot, сидящим в салоне иномарки голым. Позже, когда они оформляли протоколы в патрульном автомобиле, водителю сняли наручники с одной руки. Мужчина сразу же нанес несколько ударов полицейскому.

Авария произошла напротив наркодиспансера, куда привозят водителей на медосвидетельствование. В отношении агрессора составили протоколы об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, управлении лишенным права и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям об оскорблении представителя власти и применении силы по отношению к нему.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

