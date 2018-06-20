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В Лувре сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире

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Полотно за рекордные 450 миллионов купил саудовский принц.

Из арабского филиала парижского Лувра исчезла самая дорогая картина в мире. Об этом сообщает издание New York Times.

Речь идет о полотне Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которое в 2017 году за 450 миллионов приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Сотрудники музея рассказали СМИ, что не располагают сведениями о местонахождении картины. Аналогичную информацию журналисты получили от сотрудников Лувра в Париже.

Тем не менее, французы надеются, что полотно скоро найдется, так как ее хотят показать на выставке в честь 500-летия со дня смерти да Винчи. 

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Видео: YouTube, Musée du Louvre

 

Теги: леонардо да винчи, лувр, оаэ
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Картина дня,

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    Аноним
    Сегодня 18:31

    Уверен в том, что это сделано намеренно. И не удивлюсь, что картина окажется в частной коллекции.А золота у них много,стоимость выплатят, а картину заменят копией!!!