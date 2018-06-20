В Лувре сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире

Из арабского филиала парижского Лувра исчезла самая дорогая картина в мире. Об этом сообщает издание New York Times.
Речь идет о полотне Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которое в 2017 году за 450 миллионов приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Сотрудники музея рассказали СМИ, что не располагают сведениями о местонахождении картины. Аналогичную информацию журналисты получили от сотрудников Лувра в Париже.
Тем не менее, французы надеются, что полотно скоро найдется, так как ее хотят показать на выставке в честь 500-летия со дня смерти да Винчи.
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Видео: YouTube, Musée du Louvre
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Уверен в том, что это сделано намеренно. И не удивлюсь, что картина окажется в частной коллекции.А золота у них много,стоимость выплатят, а картину заменят копией!!!