Российский самолет смог сесть в Будапеште с третей попытки

У самолета возникли проблемы с шасси.

Лайнер авиакомпании Airbus, летевший из Москвы в Будапешт, смог приземлиться в столице Венгрии лишь с третьего раза. Об этом сообщает Интерфакс.

Как стало известно, у самолета возникли проблемы с шасси, в результате чего лайнер дважды пытался совершить плановую посадку, пока экипаж не прибегнул к аварийным системам. С третей попытки лайнер успешно приземлился.

Среди пассажиров и персонала никто не пострадал. Было принято решение отправить самолет на технический осмотр.

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Видео: Piter.TV, Airbus