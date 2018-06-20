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Российский самолет смог сесть в Будапеште с третей попытки

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У самолета возникли проблемы с шасси.

Лайнер авиакомпании Airbus, летевший из Москвы в Будапешт, смог приземлиться в столице Венгрии лишь с третьего раза.  Об этом сообщает Интерфакс.

Как стало известно, у самолета возникли проблемы с шасси, в результате чего лайнер дважды пытался совершить плановую посадку, пока экипаж не прибегнул к аварийным системам. С третей попытки лайнер успешно приземлился.

Среди пассажиров и персонала никто не пострадал. Было принято решение отправить самолет на технический осмотр.

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Видео: Piter.TV, Airbus 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Картина дня,

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