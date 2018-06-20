Стало известно, когда возобновятся работы на Фрунзенском радиусе

В "Метрострое" сообщили, что работы на новых станциях Фрунзенского радиуса возобновятся с 1 апреля.

Работы на Фрунзенском радиусе возобновятся с 1 апреля. Об этом сообщили в компании "Метрострой".

Согласно предварительному плану, в первую очередь строители займутся эскалаторным тоннелем на "Проспекте Славы" и работами на "Дунайской".

В компании отметили, что аванс от города на продолжение работ на Фрунзенском радиусе пока не получили. Рабочие также сообщают, что недополучили зарплату за несколько месяцев.

Напомним, что "Метрострой" должен закончить три станции Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" к сентябрю. Город продлил договор на строительство этих станций до декабря 2019 года.