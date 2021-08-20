В лесах Ленобласти продолжают собирать грибы

Напомним, что ночью 10 октября в городе и области зафиксировали минусовую температуру.

Несмотря на то, что ночью 10 октября в Петербург и Ленобласть пришли первые заморозки, местные жители продолжают собирать грибы. Соотвествующие посты размещают любители "тихой охоты" в группе "Грибы и грибники СПб" во "ВКонтакте".

К примеру, 19 октября Ирина собрала несколько ведер моховиков под Приморском.

Грибной сезон нынче потрясающий. Моховиков море было. Ирина Пилюгина, участница группы "Грибы и грибники СПб"

В Выборгском районе Валентина нашла лисички и белые грибы в четверг, 19 октября. Вторые были обнаружены и в Петродворцовом районе.

Кроме того, не завершен и сезон клюквы. В Волховском районе Вячеслав собрал девять ведер, одну корзинку и два паллета ягоды. Там же найдены трубчатые лисички.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы поделились своими результатами "тихой охоты" в День грибника.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Ирина Емельяненко-Неженкина, Вячеслав Царев)