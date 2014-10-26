В Петербург ночью 10 октября пришли первые заморозки

Выше 0 градусов температура сохранялась только в южных прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера.

В Петербурге этой осенью был зафиксировав первый минус и первый лёд. Последний минус в Северной столице был 5 мая -0,4 градуса, напомнил синоптик Александр Колесов.

Температура воздуха в центре города сегодня ночью понизилась до -1,8 градуса, в окрестностях до -3 градусов. На всей территории Ленинградской области сегодня ночью была отрицательная температура с минимальным значением в Волосово до -4,9 градуса. Выше 0 градусов температура сохранялась только в южных прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера.

Однако, по данным синоптика, сегодня днём потеплеет до +7 градусов, а следующие несколько дней будут +10..+13 градусов.

Ранее в Петербурге был отмечен самый ранний временный снежный покров в XXI веке.

Фото: unsplash