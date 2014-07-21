Городская метеостанция Северной столицы 8 октября отметила наличие снежного покрова высотой менее 0,5 см.

В Петербурге отмечен самый ранний временный снежный покров в XXI веке. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Городская метеостанция Северной столицы 8 октября отметила наличие снежного покрова высотой менее 0,5 см, с покрытием более половины от территории.

Это позволяет говорить о формировании в городе временного снежного покрова. Михаил Леус, синоптик

Как отметил специалист, это достаточно ранний срок для данного явления. Это самый ранний снежный покров в нынешнем столетии – по климату в XXI веке средняя дата формирования первого временного снежного покрова в Петербурге приходится на 1 ноября.

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Фото: Михаил Леус