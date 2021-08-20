В Ленобласти стартовал сезон грибов и ягод

Грибы можно найти и в черте города.

В течение последних нескольких дней любители "тихой охоты" делятся своими находками по Ленобласти в социальных сетях.

Речь идет о начавшемся сезоне грибов и ягод. Горожане рассказывают, что в лесах уже видны маслята, подосиновики и лисички. Встречаются и ягоды – земляника, черника и морошка.

Кроме того, грибы можно найти и в черте города.

Съездила вчера на работу, приехала с пакетом шампиньонов. Выборгский район Петербурга, 06.07.2023. Участница группы во ВКонтакте "Грибы и Грибники СПб"

Ранее на Piter.TV: у Копорья нашли гриб-гигант.

Фото: Pxhere