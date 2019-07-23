У Копорья нашли гриб-гигант

Любители "тихой охоты" обнаружили огромный гриб в лесу неподалёку от Копорья. Фото с находкой разместили в социальных сетях.
Гигант вырос, несмотря на засушливую погоду. Как выяснилось, это трутовик чешуйчатый.
Данный гриб можно употреблять в пищу, но только в молодом возрасте, поэтому вполне возможно, что находку так и не подадут к столу.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 21 июня температура поднялась до +28 градусов.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Наталия Архипова)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все