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У Копорья нашли гриб-гигант
Сегодня, 13:34
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У Копорья нашли гриб-гигант

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Как выяснилось, это трутовик чешуйчатый.

Любители "тихой охоты" обнаружили огромный гриб в лесу неподалёку от Копорья. Фото с находкой разместили в социальных сетях.

Гигант вырос, несмотря на засушливую погоду. Как выяснилось, это трутовик чешуйчатый.

Данный гриб можно употреблять в пищу, но только в молодом возрасте, поэтому вполне возможно, что находку так и не подадут к столу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 21 июня температура поднялась до +28 градусов.

Фото:  ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Наталия Архипова)

 

Теги: грибы, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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