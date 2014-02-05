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В Ленобласти 21 июня будет до +28 градусов
Сегодня, 15:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 июня будет до +28 градусов

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Существенных осадков в регионе не ожидается.

В Ленинградской области в среду, 21 июня, ожидается небольшая облачность, но при этом довольно жаркая погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Существенных осадков в регионе не ожидается. Ветер ночью переменных направлений 2-5 м/с, днём южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью на западе +8...+13 градусов, на востоке +2...+7 градусов, у водоемов местами до +10, днём +23...+28 градусов, у водоемов местами до +20.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днём слабо понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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