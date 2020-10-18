В Тосненском районе гриб встретил гигантских головачей

Шляпка гриба может достигать в диаметр 45 см.

Грибник поделился снимками своего урожая, который он собрал в Тосненском районе Ленобласти. Мужчина наткнулся на полянку с грибами-головочами. Фотографиями он поделился в группе "Грибы и Грибники СПб" в "ВКонтакте".

Фотографии были сделаны 19-го августа. Гриб неестественного размера в несколько раз больше человеческой руки. Головач относится к Семейству Шампиньоновых.

Комментаторы стали спорить о том, можно ли употреблять гриб в пищу.

Вау, это же супер вкусный гриб. Таких огромных в живую не видела. Маленькие мы каждый год собираем и жарим. Очень вкусные.

Я всегда думала, это поганка.

Головач предпочитает тропический пояс, но иногда появляется и в умеренном. Их собирают во второй половине августа.

Ранее Piter.TV понаблюдал за отзывами грибников в соцсетях и составил небольшую подборку "урожайных" мест региона.

Видео и фото: VK / Грибы и Грибники СПб / Дмитрий Ядловский