Грибной сезон в Ленинградской области затянулся и удивил редкими находками

В лесах Ленинградской области продолжается необычно долгий грибной сезон — даже в ноябре грибники находят лисички самых разных видов, сообщает сообщество "Грибы и Грибники СПб".

Как отмечают участники группы, утром 10 ноября появилось более десяти публикаций с фотографиями свежих находок. На снимках — преимущественно жёлтые лисички, которые обычно исчезают к середине осени. Однако в этот раз любители "тихой охоты" встречают не только привычные виды, но и трубчатые и даже чёрные лисички, характерные для более тёплого времени года.

Несмотря на ноябрьскую погоду и температуру около +5 градусов, грибники продолжают активно посещать леса. По словам участников сообщества, многие не собираются завершать сезон, так как грибы продолжают появляться даже после первых заморозков.

Фото: freepik (kamchatka)