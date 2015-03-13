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Грибники Ленобласти делятся первыми трофеями
Сегодня, 13:58
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Грибники Ленобласти делятся первыми трофеями

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Первый урожай — уже в корзинках.

В соцсетях развернулось настоящее соревнование среди грибников Санкт-Петербурга и Ленинградской области — кто-то радуется скромному, но долгожданному урожаю, а кому-то уже удалось набрать весенних грибов с запасом. Фотографиями и эмоциями охотники за грибами делятся в ВК-сообществе "Грибы и Грибники СПб".

"Не была готова к такому обилию сморчков!"

"Нашла шапочковую полянку наконец-то! А гигантский сморчок сам в корзину запрыгнул"

Грибники отмечают, что первые сморчки и шапочки появляются неравномерно: Растут точечно — где-то мелкие, где-то на длинных ножках. Но для их появления, оказывается, нужно не так уж много: немного солнца и тепла.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге открылся первый "Рыбный фестиваль".

Фото: ВКонтакте / "Грибы и Грибники СПб" (Офелия Ким, Майя Бихлер)

Теги: грибники, грибной сезон, грибы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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