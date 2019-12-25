Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки чикунгунья в России

Врачи рассказали о симптомах заражения.

В России нет опасности распространения лихорадки чикунгунья. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве отметили, что на территории нашей страны отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков данного заболевания. Ранее департамент здравоохранения города Москва перечислил местным жителям симптомы инфицирования. В список попала высокая температура тела до плюс 40 градусов по Цельсию, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость. Первые признаки лихорадки у человека обычно появляются через четыре-восемь дней после заражения.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал не посещать места, в которых массово распространена данная лихорадка. В случае, если от посещения такого госуарства отказаться невозможно, то важно защищать себя от комариных укусов. Дополнительно медик рекомендовал использовать головные уборы, оборудованные специальными с сетками от насекомых.

Вспышка простуды заставила приостановить обучение в школах и садах Петербурга.

Фото: Piter.tv