Где собирать грибы в Ленобласти и Петербурге

Piter.TV понаблюдал за отзывами грибников в соцсетях и составил небольшую подборку "урожайных" мест региона.

Заядлые грибники Петербурга и Ленобласти весь июль ждали окончания аномальной жары и были несказанно рады ливням в начале августа. Затяжные дожди пробудили в лесах региона грибы: дожидаться "тихих" охотников стали боровики, лисички, подосиновики, подберезовики, моховики, опята и маслята.

Piter.TV понаблюдал за отзывами грибников в соцсетях и составил небольшую подборку "урожайных" мест для тех, кому тоже хочется насобирать грибов для зажарки или засолки на зиму. Грибники со стажем неохотно делятся любимыми лесами и полянами. Коллегам-любителям они чаще всего подсказывают только район, но точные координаты всегда держатся в тайне.

Самым "грибным", судя по отзывам петербуржцев и жителей области, оказался Всеволожский район: "грибов море!", пишут охотники. Подосиновиков и белых полно в лесу вдоль Мурманского шоссе, в окрестностях Лемболово, Агалатово, Кавголово, Осельков и поселка Дунай. Урожай можно собрать даже на границе Всеволожского района и Выборгского района Петербурга.

Вторым по урожайности стал Тосненский район: грибы сейчас легко ловятся "в любом лесу", говорят грибники. Доверху заполненные корзины охотники уносили, например, из лесов Форносово и Новолисино. Тройку лидеров замкнул Ломоносовский район, откуда грибники выносят урожай килограммами. Точно есть чем поживиться в районе деревни Лопухинка, рассказал один из охотников. В богатых на грибы места жителям области хватает часа с небольшим, чтобы набрать целую корзину или несколько вместительных пластиковых пакетов.

Грибы встречаются и в Приозерском районе, точно известно, что боровики и подосиновики водятся у Сосново и Борисово, у Морозовского озера. Также удачно поохотиться получится в Гатчинском районе: грибы есть в районе Выры, Семрино, Сиверского. Небольшой урожай грибники собирают в Кировском районе, например, у Ладожского моста и недалеко от поселка Мга, в Кингисеппском, например, у деревни Вистино, в Киришском районе у поселка Куксино.

Совсем расплывчатые пункты назначения – Тихвинский и Волховский районы, а также поселок Кирилловское на Карельском перешейке. Новостей из Выборгского пока мало: грибники говорят, что "трофеи" растут неохотно, зато водится брусника.

Наполнить грибами корзинку можно и не выезжая за черту города. Красные и белые водятся в Курортном районе Петербурга, особенно вблизи Солнечного, в смешанных лесах и ельниках с болотцами и канавами, а также в лесах Лисьего Носа. В городском "филиале" леса, парке Сосновка, грибов не найти, зато можно насобирать в ладошку немного черники.

Кстати, грибники советуют коллегам поторопиться со сбором урожая: грибы начинают становиться червивыми.

Грибы есть, но практически везде в шляпках уже собираются червячки. грибники

Также грибники делятся еще несколькими фактами: боры еще "спят", поживиться там почти нечем, а север Ленобласти наполняется грибами позднее юга. На севере грибы только-только начали появляться.

Кроме того, будьте готовы ко встрече с неприятными лесными жителями вроде мошки, лосиных вшей и комаров. Опытные грибники охотно поделились в соцсетях хорошим средством, которое отпугивает лосиных вшей.

От лосиной мухи ну очень помогает туалетная вода "Лесной ландыш" – московский парфюм. Обливаешь себя и становишься несъедобным. "Лесной ландыш" – самый нелюбимый для лосинки. грибники

По данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", в лесу могут заблудиться даже опытные грибники, которые хорошо знают местность. Отправляясь на тихую охоту, перестрахуйтесь и обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон и пауэрбанк, небольшой запас еды и воды, спички или зажигалку, дождевик, тепло и ярко оденьтесь, чтобы вас было заметно среди деревьев. Не будет лишним захватить свисток – его хорошо слышно на дальних расстояниях. В случае, если вы заблудитесь, эти вещи помогут сохранить вам силы, а спасателям – быстрее вас найти.

Предупредите родных, куда именно направляетесь и когда планируете быть дома. Поняли, что заблудились – остановитесь, позвоните на единый номер 112. Если на телефоне появилась надпись "нет сети", попробуйте воспользоваться опцией "экстренный вызов": звонки в службу спасения могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия. "Лиза Алерт"

Кроме того, если вы идете в лес в компании собаки, не поленитесь надеть на ее ошейник адресник с запиской с номером телефона для связи. Это повысит шансы разыскать четвероногого друга, если он потеряется.

Карта: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб, Елена Казакова, Валентина Рувинская, Юлия Карелина