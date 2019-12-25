В лесу под Петербургом выросли "ледяные волосы"

В основе явления лежит гриб.

Биолог Павел Глазков заметил в лесу под Петербургом редкое и мимолетное природное явление: на гниющих сучках выросли "ледяные волосы". Об этом специалист сообщил 27 ноября в своем tg-канале.

Явление также называют "ледяной шерстью", "волосатым льдом", "снежными волосами" и "ледяными цветами". Это – специфически сформировавшийся лед, для чего необходимы температура ниже 0 градусов и высокая влажность.

Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры древесины. Образуются крошечные ледяные "бугорки". И дальше каждый такой "бугорок" продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, которая тоже в свою очередь замерзает, – "бугорок" растет, превращаясь в "нить". Этот процесс продолжается до тех пор, пока в древесине присутствует влага. Павел Глазков, биолог

Отмечается, что при определенных погодных условиях "волоски" могут достигать длины в 20 сантиметров, но, как правило, не превышают 5 сантиметров.

Феномен "ледяных волос" впервые описал в 1918 году немецкий ученый Альфред Вегенер. Тогда он предположил, что в основе явления лежит какой-то вид гриба, и это подтвердили в 2015 году. Грибом является Exidiopsis effusa. Для разложения древесины он вырабатывает сложные молекулы, и, возможно, именно они, растворяясь в воде, препятствуют образованию крупных кристаллов льда.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков