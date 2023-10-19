В лесах Ленобласти зацвели брусника и клюква

Инспектор дирекции ООПТ региона заснял ягодники в заказнике "Лебяжий".

Брусника и клюква зацвели в лесах Ленобласти. Об этом сообщили 11 июня в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что большинству известно, как выглядят ягоды, однако с цветущей клюквой знаком не каждый. Инспектор дирекции ООПТ Ленобласти заснял ягодники в заказнике "Лебяжий".

Завтра, в выходной, можно съездить в лес, насладится скромными северными цветами. 49 особо охраняемых природных территорий Ленобласти ждут вас. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее стартовал сезон клюквы. Осенью 2023 года в регионе был хороший урожай этой ягоды. Прошедшая зима оказалась снежной, из-за чего клюква идеально "перезимовала".

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти